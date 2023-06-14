Среда, 14 июня, 2023
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14 июня на шести улицах Рязани отключили свет

Татьяна Проводина
Изображение от kjpargeter на Freepik

В среду, 14 июня, дома на шести улицах Рязани остались без электроэнергии.

С 8:30 до 16 часов света нет по адресам:

ул. Пойменная, дома с 2 по 14, д. 20, д. 20а, д. 34 (чётная сторона), д. с 1 по 45 (нечётная сторона);

ул. Посёлок машинистов, дома с 1 по 16;

ул. 1-й Михайловский проезд, дома с 3 по 5а, д. 7;

ул. 2-й Михайловский проезд, дома с 3 по 7, д. 9;

ул. 3-й Михайловский проезд, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 11б, д. 13, д. 15;

ул. Михайловское шоссе, дома с 88в по 184 (чётная сторона).

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