14 апреля в Рязанской области стартует региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует в Рязанской области 14 апреля. Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Демография», – сообщили в региональном минтруда.

Соискатели в режиме реального времени смогут найти работу или стажировку, а компании – сотрудников. В программе – мастер-классы, обучающие семинары и тренинги по поиску работы и выстраиванию карьеры, а также расширению компетенций и развитию навыков.

На региональном этапе состоятся офлайн-встречи работодателей с соискателями в разных форматах. Представители организаций представят свои компании и расскажут о перспективах карьеры. Потенциальные работники смогут пообщаться с представителями кадровых служб предприятий Рязанской области, узнать об уровне зарплаты и соцгарантиях и пройти собеседования.

Первая ярмарка вакансий пройдёт 14 апреля на базе РязГМУ им. Павлова. Федеральный этап состоится 23 июня одновременно во всех регионах в офлайн- и онлайн-формате.

Потенциальным работодателям для участия в региональном и федеральном этапах ярмарки нужно заранее подать заявку на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Подробности о мероприятии можно получить по телефонам «горячей линии» (4912) 72-02-70 и (4912) 72-02-72.