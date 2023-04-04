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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

14 апреля в Рязанской области стартует региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

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Изображение от cookie_studio на Freepik

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует в Рязанской области 14 апреля. Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Демография», – сообщили в региональном минтруда.

Соискатели в режиме реального времени смогут найти работу или стажировку, а компании – сотрудников. В программе – мастер-классы, обучающие семинары и тренинги по поиску работы и выстраиванию карьеры, а также расширению компетенций и развитию навыков.

На региональном этапе состоятся офлайн-встречи работодателей с соискателями в разных форматах. Представители организаций представят свои компании и расскажут о перспективах карьеры. Потенциальные работники смогут пообщаться с представителями кадровых служб предприятий Рязанской области, узнать об уровне зарплаты и соцгарантиях и пройти собеседования.

Первая ярмарка вакансий пройдёт 14 апреля на базе РязГМУ им. Павлова. Федеральный этап состоится 23 июня одновременно во всех регионах в офлайн- и онлайн-формате.

Потенциальным работодателям для участия в региональном и федеральном этапах ярмарки нужно заранее подать заявку на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Подробности о мероприятии можно получить по телефонам «горячей линии» (4912) 72-02-70 и (4912) 72-02-72.

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