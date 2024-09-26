Четверг, 26 сентября, 2024
Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Сотрудники полиции Октябрьского района Рязани получили информацию о том, что в одной из городских саун женщины предоставляют интимные услуги за деньги.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские пресекли противоправную деятельность. Было установлено, что в оказании интимных услуг участвовали четыре женщины в возрасте от 22 до 40 лет. Также выяснилось, что 30-летний житель Рязани, который привёз женщин в сауну и знал об их деятельности, получал доход от работы проституток.

За административное правонарушение, предусмотренное статьёй 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией), мировой суд оштрафовал каждую из четырёх женщин на 1500 рублей. Сутенёру назначен штраф в размере 2000 рублей по статье 6.12 КоАП РФ (Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией).

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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