13 рязанских компаний присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса подвел итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» в 2023 году. О том, сколько региональных предприятий сейчас повышают свою эффективность, рассказал директор АРБ Александр Уланов.

— К концу года число участников нацпроекта в Рязанской области достигло 91, из них 13 ― новые участники. Все они осваивают инструменты бережливого производства под руководством экспертов РЦК. Предприятия учатся беречь время, улучшают условия труда сотрудников, обновляют оборудование, избавляются от лишних издержек и улучшают качество продукции. В результате промышленники получают солидный экономический эффект, ― сказал Александр Уланов.

За время реализации мероприятий нацпроекта эксперты РЦК обучили 1625 сотрудников предприятий, в то время как плановый показатель до конца 2023 года составляет 1129 человек. Это говорит о заинтересованности руководства рязанских компаний в «Производительности труда» как в инструменте достижения главной цели ― стать более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

— Помимо нацпроекта, в регионе реализуется проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». Он позволяет компаниям, которые по масштабам производства не могут быть включены в нацпроект, с успехом использовать его инструменты, получать информационную и консультационную поддержку экспертов РЦК, ― отметил Александр Уланов. ― На сегодняшний момент 36 рязанских компаний-представителей малого и среднего бизнеса присоединились к регпроекту, а них 13 стали его участниками в 2023 году.

Директор АРБ выразил уверенность, что нацпроект будет пополняться новыми участниками.

— Повышение производительности труда становится главным инструментом преодоления сложностей, обусловленных санкционным давлением извне и дефицитом кадров внутри страны. Со своей стороны, мы и дальше будем оказывать предприятиям необходимую помощь и поддержку, — подытожил он.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.