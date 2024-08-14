13-летнюю девочку, забеременевшую от сводного деда, ранее растлил родной дядя

Ужасная история произошла с 13-летней девочкой, которая забеременела от своего сводного дедушки — второго мужа её бабушки. До этого ребёнка растлевал родной дядя в течение двух лет, пишет «Московский комсомолец».

О случившемся узнали сотрудники правоохранительных органов в январе 2024 года, когда на учёт по беременности встала девочка из Новой Москвы. Её растлил сводный дед — второй муж её родной бабушки.

64-летний мужчина совершил над девочкой насилие в мае 2023 года. Беременность заметили только на позднем сроке, когда уже было слишком поздно.

Педофила задержали, девочка родила младенца, которого передали в дом малютки сразу после появления на свет.

Однако на этом скандал не закончился. Оказалось, что до дедушки над девочкой несколько раз надругался её родной дядя! Это происходило с 2018 по 2020 годы — сначала в Пензенской области, где тогда жила семья, а потом в Новой Москве.

Родственник не проживал постоянно с сестрой и её дочкой, но был частым гостем в их доме. Именно во время этих визитов он совершал сексуальные действия с девочкой. Более того, уже после того как девочка забеременела, дядя вновь совратил её.

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