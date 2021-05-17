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Понедельник, 17 мая, 2021
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12 рязанских улиц останутся без холодной воды из-за аварии

Елена Лобанова
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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Во вторник, 18 мая, в Рязани более 10 улиц останутся без холодной воды. ХВС отключат из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники МП «Водоканал» выполнят ремонтные работы.

С 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Татарская, дома № 27, 51/15, 65, 69, 75, 77, 56, 56а, 87;
  • Улица Татарская (от улицы 6-я Линия до улицы Пушкина – частный сектор);
  • Улица 6-я Линия, дома № 4, 6, 8, 10, 18, 20;
  • Улица 5-я Линия, дом № 46а;
  • Улица 4-я Линия, дома № 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69;
  • Улица 2-я Линия, дома № 3, 5, 7, 9;
  • Улица Стройкова, дома № 25, 30, 34, 38, 54, 70, 49;
  • Улица Пушкина, дома № 13, 13 корп. 1;
  • Улица Бронная, дома № 17, 18, 19, 19а, 20, 20а (д/сад №76), 21, 21а, 22;
  • Улица Дачная, дома № 16, 18;
  • Улица Октябрьская, дома № 39, 45.

С 09:00 до 12:00 ХВС отключат:

  • Улица Зафабричная, дома № 2/1, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Улица Птицеводов, дома № 2, 3, 4, 5, 12.

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