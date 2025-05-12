12 мая заморозки добрались до Рязанской области: ждать ли «минус» 13 мая?

Метеоролог Евгений Тишковец в своём tg-канале «Часовой погоды» сообщил, что ночью 12 мая заморозки добрались до Рязанской области. Минусовая температура была зафиксирована в одном населённом пункте.

Речь идёт о Шилове. Там столбики термометров показали -1,8°C. Также мороз зафиксировали в других регионах. В Брянской области термометры показали -3,2°C в населённом пункте Унеча, в Орловской области показали -1,2°C в Дмитровске-Орловском. Также «минус» фиксировали в Узловой Тульской области (-1°C), в Фатеже Курской области (-1,8°C), на севере Воронежской области (-0,7°C, населённый пункт Нижнедевицк), В Шарье Костромской области термометры показали -1,4°C.

13 марта в Центральной России снова ожидаются заморозки, предупреждает Евгений Тишковец. На этот раз в зоне минусовой температуры могут оказаться отдельные районы Московской, Смоленской, Тульской, Костромской, Тверской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Вологодской, Новгородской, севера Орловской и востока Брянской областей.