12 июля температура воздуха в Центральной части России опустится до минимальных значений за 75 лет метеонаблюдений.

Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает «Российская газета».

По словам синоптика, жители всей Центральной России «окажутся в арктическом мешке». В среду, 12 июля, температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Ночью похолодает до + 6 – +11 градусов.

Как говорит Тишковец, такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет, а 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет наблюдений.