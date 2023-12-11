12 декабря в Рязанской области ожидается снег, местами сильный

Завтра, 12 декабря, в Рязанской области ожидается облачная погода. В отдельных районах будет идти сильный снег, местами метель. Также ожидается гололедица и снежные заносы.

Ветер будет юго-восточным, 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Температура воздуха ночью составит -13…-8°С, днем -10…-5°С.

При сильном снегопаде рекомендуется оставаться дома или избегать длительных прогулок. Если вам необходимо выйти на улицу, одевайте теплую одежду и обувь с нескользящей подошвой.

При гололедице будьте осторожны при ходьбе и вождении автомобиля. Осторожно ступайте по скользкой поверхности, держите равновесие. Водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать дистанцию.