11-летняя девочка погибла после курения вейпа

Трагедия произошла в одном из городов на востоке Подмосковья, где 11-летняя девочка скончалась после использования вейпа, пишет «Московский комсомолец».

Несчастный случай произошёл вечером в пятницу, когда родители отсутствовали дома. Девочка пригласила к себе подругу, школьницы, оставшись без присмотра взрослых, решили попробовать вейп.

После нескольких затяжек обе почувствовали головокружение и уснули. Примерно через 10 минут одна из девочек очнулась, её подруга не подавала признаков жизни. Приехавшие на вызов медики не смогли спасти ребёнка — попытки реанимации оказались безуспешными.

По информации, полученной от родственников погибшей, у девочки были проблемы со здоровьем. В детстве она перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли позвоночника, из-за чего её часто мучили головные боли и головокружение. Возможно, ослабленное здоровье стало дополнительным фактором, который привёл к трагедии.