11 лет назад в Рязанской области случились страшные пожары

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Из ближайших событий, оставивших заметный след в памяти людей, пожалуй, стоит вспомнить пожары, которые охватили регион в конце июля 2010 года. Случилось это стихийное бедствие из-за аномально жаркой погоды без осадков.

Дым застлал областной центр, а жителей из Ласково, Требухино, Передельцев и других деревень и сёл, а также из детских лагерей людей эвакуировали автобусами. Дикие звери выбегали из лесов на проезжую часть. Видимость на дорогах была нулевой.

После этого рязанцы почти месяц жили в задымлённом городе, когда из-за дыма от лесных пожаров было очень трудно дышать. Можно вспомнить и визит Путина, его появление на месте пилота самолёта, тушившего лес, помощь пожарных не только из других регионов России, но и из-за рубежа. И, конечно же, многочисленных добровольцев, принимавших участие в ликвидации пожаров. А также многочисленных беженцев, оставшихся без жилья.

Регион, по разным данным, потерял от одной шестой до одной трети зелёных насаждений. ЧП 2010 года было приравнено к экологической катастрофе. На восстановление лесных массивов, по оценкам экспертов, уйдёт ни одно десятилетие.