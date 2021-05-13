100 саженцев липы, рябины и дуба высадили работники Рязанской НПК в Московском районе города

Рязанская НПК продолжила активное участие в акции «Зелёная весна-2021». В ходе акции работники нефтезавода высадили саженцы деревьев в Комсомольском парке и на Бульваре Победы.

В удобренные грунтом лунки участники акции высадили более 100 саженцев липы, рябины и красного дуба.

Гендиректор Рязанской НПК Сергей Михайлов отметил, что озеленение города играет важную роль в повышении комфорта городской среды и снижении уровня загрязнения.

Посадку деревьев мы проводим в любимых рязанцами местах: сюда жители приходят отдыхать семьями. Мы рады внести свою лепту в такое нужное для города дело, — добавил он.

































В рамках всероссийской экологической акции «Зелёная весна» предприятие провело уже три субботника в разных локациях Рязани. Специалисты нефтезавода начали уборку на улице Весенней. Приводить улицу в порядок они будут в течение недели. Кроме того, в ближайшее время состоится масштабный субботник возле Рязанской ОКБ.

Напомним, ранее по просьбе жителей Турлатова предприятие высадило более 100 саженцев дуба. Работы по озеленению будут продолжены. Уже запланирована посадка более 500 деревьев в разных частях города.

Сохранение окружающей среды – важная часть корпоративной культуры и принципов работы Рязанской НПК. Завод, помимо экологических акций, ежегодно оказывает поддержку Окскому заповеднику, проводит занятия для детей и подростков, пропагандирует среди рязанцев раздельный сбор бытовых отходов.