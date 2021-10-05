100 лет исполнилось рязанке, ветерану войны Татьяне Фадеевой

5 октября 100-летний юбилей празднует жительница Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Фадеева, сообщает сайт городской администрации.

Поздравила Татьяну Александровну мэр Рязани Елена Сорокина. Она пожелала имениннице крепкого здоровья и бодрости духа, а также вручила ей поздравительное письмо от Президента РФ, подарки и букет цветов.

Пусть этот замечательный праздник придаст вам новые силы, наполнит радостью, согреет любовью и заботой любимых внуков и близких людей, – отметила Елена Сорокина.

Юбилярша с удовольствием пообщалась с гостями и рассказала о своем долгом жизненном пути. Татьяна Александровна родилась в Рязанской области в Сараевском районе. В мае 1942 года пошла на фронт. До декабря 1942 проходила учебную подготовку, затем служила в 89-м истребительном авиаполку укладчицей парашютов. Полк участвовал в военных действиях на Ленинградском фронте.

Татьяна Александровна дошла до Германии и демобилизовалась в апреле 1945 года. В мирные годы работала в колхозе, затем в системе профтехобразования. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Ленинграда».

Юбилярша рассказала, что почти все в ее семье являются долгожителями и дожили до 90 лет. Несмотря на все трудности, выпавшие на ее долю, сегодня она счастлива в кругу семьи, окружена заботой и вниманием близких.