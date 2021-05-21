10 школ и детсадов капитально отремонтируют в Костроме

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В Костроме капитально отремонтируют 10 образовательных учреждений. Все работы должны завершиться к 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На некоторых объектах подрядчик уже приступил к работам. Так, в лицее №52 ремонтируют фасад со стороны двора, а в школе №18 уже установлены окна. На втором объекте также будут работать снаружи здания, но уже на школьных каникулах.

В общей сложности к началу учебного года в областном центре отремонтируют 5 школ и 5 детсадов. В дошкольных учреждениях в основном будет ремонт кровли.

На всех объектах уже определены подрядчики. К выполнению задания они приступят с 1 июня.