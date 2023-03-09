Четверг, 9 марта, 2023
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10 марта ничего не покупайте: пугающие народные приметы в день Тараса Бессонного

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Изображение от jcomp на Freepik

10 марта православные христиане вспоминают святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Он прославился ярым последователем православной веры. Святой вёл аскетичный образ жизни, придерживался молитвы и поста, мало спал, ухаживал за немощными и больными. У раки с его мощами многие верующие до сих пор исцеляются от тяжёлых телесных недугов.

В народном календаре 10 марта — праздник Тараса Бессонного. Бессонным его называли из-за традиции мало спать в этот день. Запрет существует не только на дневной, но и на ночной сон. Подремав несколько часов, особо верующие предки молились до первых солнечный лучей, воссылая святому прошения об исцелении и защите. Такая традиция дошла и до наших дней.

Что нельзя и можно делать на Тараса Бессонного? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 10 марта

Считалось, что поделиться с нуждающимися деньгами 10 марта — к финансовому благополучию. Правда, деньги важно давать безвозмездно. А вот давать деньги в долг на Тараса Бессонного, наоборот, к большим неприятностям.

Сегодня стоит уделить внимание собственному здоровью. Можно сходить к врачу, ведь болезнь, которую начинают лечить 10 марта, по завету наших пращуров, быстро и легко отступает.

Чтобы весенняя лихорадка не настигла в самых неподходящий момент, принято было закаляться. Для этого пробегали босяком по тающему снегу.

Сегодня ни в коем случае нельзя совершать серьёзные покупки. Они вряд ли принесут в вашу жизнь радость.

Народные приметы 10 марта

  • Гром на Тараса Бессонного сулит похолодание;
  • Хорошая погода — к хорошему солнечному лету;
  • Вороны купаются в лужах из талого снега — скорому наступлению тепла;
  • Снег идёт с дождём? Готовься к большому половодью.

10 марта именины празднуют Николай, Александр, Евгений, Тарас, Антон, Фёдор.

Сны, приснившиеся в ночь на 10 марта, как правило, не сбываются. Обращать внимание на них не стоит.

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