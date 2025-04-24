В Санкт-Петербурге умерла 10-летняя школьница. По данным СМИ, причиной трагедии стали осложнения, вызванные гриппом типа «А».

Инцидент произошёл в квартире на улице Жуковского. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ребёнок несколько дней находился дома с высокой температурой — отметка термометра не опускалась ниже 39,3 градуса. Кроме жара, девочка жаловалась на затруднённое дыхание.

Накануне вечером состояние резко ухудшилось — школьница перестала дышать. Родители незамедлительно начали сердечно-лёгочную реанимацию и вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место, но, несмотря на их усилия, спасти ребёнка не удалось. Спустя полтора часа после вызова врачи констатировали смерть девочки в больнице.

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Предварительно, причиной смерти стали последствия вируса гриппа «А».