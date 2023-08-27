Воскресенье, 27 августа, 2023
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10-летний зацепер умер после падения на рельсы — СМИ

7info

В больнице Каменска-Уральского скончался 10-летний зацепер, получивший травмы при падении на рельсы, сообщает E1.ru.

ЧП случилось 24 августа в посёлке Чкалова. Ребёнок решил прокатиться на поезде, упал, ударился головой о рельсы. Пострадавшего доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг.

Информация о смерти мальчика появилась в социальной сети. Следком, Минздрав ситуацию пока не прокомментировали.

В полиции сообщили, что идёт проверка, криминала никакого в происшествии нет. По данным правоохранителей, мальчик находится в больнице.

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