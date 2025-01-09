10 января — Домочадцев день: история, традиции и приметы

10 января по народному календарю отмечается Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Праздник приходится на разгар Святок и символизирует время семейных застолий, гармонии, начала свадебной поры, пишут «Известия».
Праздник отмечают в период завершения Рождественского поста, когда верующие вновь могли употреблять мясные блюда. В январе, после забоя скота, на столах появлялись мясные угощения, что и дало дню второе название — Рождественский мясоед.
Название «Домочадцев день» подчеркивает значение семьи и совместных дел. Этот день служил напоминанием о важности мира и согласия в доме.
Как отмечали праздник на Руси
Семьи собирались за праздничным столом, делились новостями, устраивали забавы. Популярными блюдами были свиные отбивные, запеченная курица, буженина, соленья и компоты из погребов.
В этот день было принято загадывать общие желания — считалось, что они обязательно сбудутся. Старших домочадцев радовали подарками: сладостями или теплыми вещами.
Начало января считалось удачным временем для свадеб, так как пост закончился, а до весенних работ еще далеко. Незамужние девушки гадали на суженого, надеясь узнать свою судьбу.
Приметы на Домочадцев день
- Морозное утро — к хорошему урожаю.
- Иней на скирдах — к дождливому лету.
Что можно и нельзя делать
Можно:
- Проводить день с близкими, укрепляя семейные связи.
- Готовить праздничные мясные блюда.
Нельзя:
- Печалиться или оставаться в одиночестве — иначе тоска продлится весь год.
- Ссориться — конфликты могут надолго испортить отношения.
- Оставлять окна и двери открытыми — это приведет к утрате счастья в доме.
- Брать и давать деньги в долг — это сулит финансовые трудности.