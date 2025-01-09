10 января — Домочадцев день: история, традиции и приметы

10 января по народному календарю отмечается Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Праздник приходится на разгар Святок и символизирует время семейных застолий, гармонии, начала свадебной поры, пишут «Известия».

Праздник отмечают в период завершения Рождественского поста, когда верующие вновь могли употреблять мясные блюда. В январе, после забоя скота, на столах появлялись мясные угощения, что и дало дню второе название — Рождественский мясоед.

Название «Домочадцев день» подчеркивает значение семьи и совместных дел. Этот день служил напоминанием о важности мира и согласия в доме.

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Как отмечали праздник на Руси

Семьи собирались за праздничным столом, делились новостями, устраивали забавы. Популярными блюдами были свиные отбивные, запеченная курица, буженина, соленья и компоты из погребов.

В этот день было принято загадывать общие желания — считалось, что они обязательно сбудутся. Старших домочадцев радовали подарками: сладостями или теплыми вещами.

Начало января считалось удачным временем для свадеб, так как пост закончился, а до весенних работ еще далеко. Незамужние девушки гадали на суженого, надеясь узнать свою судьбу.

Приметы на Домочадцев день

Морозное утро — к хорошему урожаю.

— к хорошему урожаю. Иней на скирдах — к дождливому лету.

Что можно и нельзя делать

Можно:

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Проводить день с близкими, укрепляя семейные связи.

Готовить праздничные мясные блюда.

Нельзя: