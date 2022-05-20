10 дней осталось до окончания голосования за объекты благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» с 15 апреля по 30 мая. Для выбора россиянам представлены порядка 5 тысяч объектов в почти 1 500 муниципальных образованиях по всей стране.

На голосование жителям Рязанской области вынесены 52 общественных пространства в городах Рязань, Касимов, Сасово, а также в Михайловском, Пронском, Рыбновском, Ряжском, Спасском, Шиловском и Шацком районах и конкретные дизайн-проекты сквера в городе Скопине и парка в Кораблинском районе.

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, 7 миллионов россиян проголосовали онлайн за повышение комфортности в своих городах.

«Совсем скоро мы сможем увидеть итоговый перечень проектов для реализации на 2023 год. Но голосование ещё не заканчивается, каждый неравнодушный к своему городу россиянин может успеть принять в нём участие», – сообщил он.

В Рязанской области, по данным на 20 мая, в выборе объектов благоустройства – скверов, парков, бульваров, площадей, набережных, улиц – приняли участие более 71,8 тысяч жителей, в том числе в областном центре – свыше 59 тысяч человек.

Напомним, в 2021 году в рейтинговом голосовании приняли участие более 100 тысяч жителей региона. В текущем году будет благоустроено 20 общественных пространств – победителей в 14 муниципальных образованиях.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет на странице 62.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитетов, через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетах-участниках. В Рязанской области были отобраны и прошли очное и заочное обучение около 500 волонтеров.

Организаторами голосования выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.