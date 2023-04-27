1 мая в рязанском ЦПКиО стартует парковый сезон

В понедельник, 1 мая, в 16 часов ЦПКиО Рязани откроет парковый сезон. Все площадки парка заработают в этот день для рязанцев и гостей города.

Мероприятие пройдёт в формате фестиваля. На сцене Зелёного театра выступят артисты и коллективы Рязани. Зрители увидят песочное шоу «Ирик’О», творческие номера академии музыки «Крылья», выступления студентов Рязанского музыкального колледжа, театра песни «The Simple», студии вокала «Панда-music» и дефиле от модельного агенства «SIGMA».

В программе также – выступление победителя 5-го сезона конкурса «Ты супер!» и кавер-группы «Балалайка-62».

С 15:30 заработают интерактивные площадки для детей и взрослых. Педагогический отряд «Кислород» проведёт танцевальный флешмоб, клуб смешанных единоборств «Арта» – открытую тренировку по единоборствам. Посетители парка смогут проверить здоровье и получить бесплатную консультацию по тренировкам от «Арта Gym».

Кроме того, гостей ждут мастер-классы, розыгрыш призов, ярмарка изделий ручной работы, спортивные активности и многое другое.

В завершение фестиваля в 18 часов на сцене Зелёного театра пройдёт кинопоказ.

Подробности будут появляться в официальной группе ВКонтакте.

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