В Рязани начался фестиваль «Я такой, как все» для детей с ограниченными возможностями здоровья

Во вторник, 10 сентября, в рязанском Дворце молодёжи стартовал инклюзивный фестиваль «Я такой, как все». Участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья из 14 учреждений и 14 общеобразовательных школ со всей Рязанской области.

Инициатива проведения фестиваля в нашем городе принадлежит Автономной некоммерческой организации «Навигатор будущего» при поддержке правительства области, администрации Рязани, а также в партнерстве с государственными учреждениями различных ведомств.

Участников приветствовали первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова, глава городской администрации Елена Сорокина, а также председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и организаторы фестиваля.

«Сегодня здесь собрались талантливые, умные, энергичные дети, — отметила елена сорокина. — Каждый из вас – настоящий алмаз. мы рады, что Рязань стала той площадкой фестиваля, где в эти дни каждый получит возможность проявить себя, найти друзей, показать, чем вы интересны и, может быть, найти дело своей жизни».

Открылся фестиваль выступлением воспитанников танцевальной студии «Поколение Dance», которые показали зрителям, как рождается музыка. На сцене выступали рязанские коллективы с вокальными и хореографическими номерами. Особенно участникам праздника понравилось захватывающее световое шоу.

Фестиваль «Я такой, как все» является всероссийским, и в этом году Рязань переняла эстафетную палочку у Оренбурга, Ставрополя и Астрахани. В течение трёх дней дети с ограниченными возможностями здоровья вместе со здоровыми сверстниками погрузятся в мир творчества и подготовят совместные номера. Организаторы проведут серию развивающих мастер-классов, будут работать творческие лаборатории и целая фабрика хорошего настроения.

1 из 52

Завершится фестиваль 12 сентября в областной филармонии.