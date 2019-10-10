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Жители Рязани смогут контролировать работы по благоустройству Новопавловской рощи

Об этом на встрече с активистами территориального общественного самоуправления и представителями администрации Рязани 9 октября сообщил специалист подрядной организации. 

Участники встречи смогли задать представителю подрядчика ООО «Энергоэксперт» вопросы по благоустройству парка, в том числе по установке фонарей, лавочек, урн и организации пешеходных асфальтовых дорожек. Работы в Новопавловской роще будут проводиться согласно проекту, который был разработан с учётом пожеланий местных жителей во время публичных слушаний в 2018 году. 

По информации сайта администрации города, на благоустройство Новопавловской рощи в 2019 году запланировано около 3,5 млн. руб. 

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