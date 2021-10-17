Звезда ТНТ Екатерина Варнава попросила помочь приюту в Липецкой области

Известная юмористка, звезда ТНТ Екатерина Варнава поддержала актрису Анастасию Задорожную на своей странице в Инстаграм и обратила внимание на проблемы приюта для животных «Пушистый домосед» в Елецком районе.

В начале октября управление ветеринарии Липецкой области в ходе проверки выявило там ряд нарушений законодательства. Для исправления ситуации Задорожная начала строит в приюте вольеры для животных.

«Настя со своим мужем делает большое очень доброе дело — она решила помочь приюту для животных в Липецкой области выжить под давлением управления ветеринарии», – отметила Варнава.

Артистка призвала подписчиков помочь собрать денежные средства для ограждения территории, электричества, водоснабжения и водоотведения.