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Воскресенье, 17 октября, 2021
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Звезда ТНТ Екатерина Варнава попросила помочь приюту в Липецкой области

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Екатерина Варнава. Фото: @kativarnava

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Известная юмористка, звезда ТНТ Екатерина Варнава поддержала актрису Анастасию Задорожную на своей странице в Инстаграм и обратила внимание на проблемы приюта для животных «Пушистый домосед» в Елецком районе.

В начале октября управление ветеринарии Липецкой области в ходе проверки выявило там ряд нарушений законодательства. Для исправления ситуации Задорожная начала строит в приюте вольеры для животных.

«Настя со своим мужем делает большое очень доброе дело — она решила помочь приюту для животных в Липецкой области выжить под давлением управления ветеринарии», – отметила Варнава.

Артистка призвала подписчиков помочь собрать денежные средства для ограждения территории, электричества, водоснабжения и водоотведения.

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