Зумеры хотят зарплату директоров и работу без переработок

Представители поколения зумеров (родившиеся после 1996 года) отличаются высокими требованиями к работе уже на старте карьеры, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на карьерного консультанта Галину Бобкову.

По словам эксперта, зумеры рассчитывают на высокие зарплаты, сопоставимые с доходами руководителей, но при этом не готовы жертвовать личным временем ради карьеры. Для них важен баланс между работой и личной жизнью, а также возможность участвовать в социально значимых проектах.

Зумеры не считают деньги приоритетом, но воспринимают их как необходимое условие для комфортной жизни. Бобкова отмечает, что подобные требования часто вызывают непонимание у представителей старших поколений, которые привыкли добиваться успеха упорным трудом.

«Для более старших поколений зумеры на работе — это что-то сродни инопланетянам. Они чересчур эмоциональны, требуют к себе особого отношения и не готовы усердно трудиться», — сказала она.

Эксперт объясняет такие особенности зумеров тем, что они видят альтернативные модели успеха на примере блогеров и инфлюенсеров, которые добиваются высоких доходов, не придерживаясь традиционных карьерных путей.