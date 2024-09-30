Понедельник, 30 сентября, 2024

Жуткая история о «мертвых душах» из Вологды попала в федеральный эфир

Автор: powder

Опубликовано

История о «мертвых душах» из Вологды стала сюжетом очередного документального фильма из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским на НТВ.

В 1981 году в городе при загадочных обстоятельствах пропали девушка и юноша из одного двора.

«Это дело долгое время было засекречено. Слишком необычное и жуткое», – говорится в публикации.

Параллельно полиция искала уличного грабителя. Вскоре выяснилось, что однажды на улице он встретил девушку, которая, по его словам, была похожую на его мать. Злоумышленник предложил ей бесплатно починить каблук. Для безопасности девушка позвала с собой влюбленного.

Маньяк разозлился и расправился с обоими, нанеся удары ножом и топором. После этого он ежедневно садил тела за один стол с собой.

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