Журналиста Смирнова обвиняют в вымогательстве у директора Фонда капремонта

Пресс-служба суда сообщила некоторые подробности уголовного дела в отношении рязанских журналистов.

31 января в Советский районный суд Рязани поступило ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Константина Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ.

Органами предварительного следствия директор сетевого издания «Вид сбоку» Смирнов К.М. обвиняется в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору у генерального директора специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области» 300000 рублей, то есть в крупном размере, под угрозой распространения через данное СМИ позорящих последнего сведений, подрывающих его деловую репутацию, умаляющих его честь, достоинство и доброе имя.

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Учитывая возможность назначения наказания в виде реального лишения свободы на срок до 7 лет, начальный этап сбора доказательств, в целях пресечения действий обвиняемого, направленных на воспрепятствование следствию, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть по 30.03.2025 года включительно. Ходатайство стороны защиты об избрании Смирнову К.М. домашнего ареста оставлено без удовлетворения.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

Наталья Смольянинова, проходящая по этому делу, направлена под домашний арест.