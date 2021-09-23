Живущие в России африканцы обманули итальянский футбольный клуб на 800 тысяч евро

В Ленинградской области задержаны четверо выходцев из Западной Африки, подозреваемые в мошенничестве с футбольным трансфером. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Задержаны гражданин РФ — уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Нигерии. По версии следствия, они обманули популярный итальянский футбольный клуб на 800 тысяч евро.

Африканцы узнали, что команда интересуется футболистом из Дании. По поддельным документам открыли счёт в одном из банков Санкт-Петербурга, затем направили в итальянский клуб реквизиты. В итоге получили предназначенные для трансфера деньги.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемых нашли и задержали. В момент задержания один из них попытался спрятаться с внешней стороны балкона 17-го этажа дома в городе Мурино Ленинградской области. Правоохранители смогли затащить его обратно в комнату, чем спасли ему жизнь.

У подозреваемых изъяли миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, носители информации, другие важные для следствия предметы.

Часть денег злоумышленники сумели потратить, на 57 миллионов наложен арест. Подозреваемых поместили под стражу.