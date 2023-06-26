Живописец запаса

Родившийся на Рязанщине Павел Радимов возглавлял как Товарищество художников-передвижников, так и ассоциацию художников революционной России.

Получивший образование ещё до Октябрьской революции, художник Павел Радимов был в советское время любимцем власть предержащих. А раз так, считают некоторые исследователи рязанской истории, то творчество этого человека просто не могло не быть конъюнктурным. Но мнение это разделяют далеко не все.

В бурсаках

Мои школьные годы пришлись на расцвет социализма. Обучающей азам рисования учительнице удалось внушить чуть ли не всем ученикам нашего класса, что лучшие отечественные художники – это так называемые передвижники. То есть художники-реалисты, входившие в созданное в 1870 году Товарищество передвижных художественных выставок.

Моя сохранившаяся со школьной поры уверенность в словах учительницы рисования укрепилась после знакомства с творческой судьбой Павла Радимова – последнего председателя Товарищества передвижников и первого председателя ассоциации художников революционной России.

Павел Александрович Радимова родился в 1887 году и провёл детские годы в селе Ходяйнове, входящего сейчас в состав Рыбновского района.

«И отец, и дед, и прадед были у меня священниками, – признавался художник в мемуарах. – Поскольку тропинка в эту сферу человеческой деятельности была протоптана, мне трудно было рассчитывать на что-то иное. Вот и попал я в Зарайское духовное училище, а из него – в Рязанскую бурсу».

В Рязанской духовной семинарии Павел учился со старшим братом Василием. Но священниками братья так и не стали. Оба они с прохладцей относились ко всему обязательно-религиозному, но добровольно посещали дополнительные занятия по рисованию и живописи, которые вёл известный рязанский иконописец и художник Николай Шумов.

В 1911 году Павел Александрович окончил историко-филологический факультет университета в Казани и остался в этом городе преподавать историю искусств и литературу в художественной школе. К тому времени он уже представил свои картины на очередную выставку передвижников, а через четыре года стал уже полноправным членом этого товарищества.

Православный коммунист

Художественные работы Радимова одни знатоки злобно критиковали, другие хвалили. Как бы там ни было, но после смерти в 1918 году Николая Никандровича Дубовского, именно бывший недоучившийся рязанский семинарист возглавил Товарищество передвижных выставок.

И писал он не только портреты политических деятелей. Этот живописец особенно любил изображать на своих картинах православные храмы и плодотворно работал над пейзажами. Политическое пристрастие не смогло убить в нём художника и не заразило аллергией на проявление христианской культуры.

«Чудесный старик этот Радимов! Именно таким и должен быть настоящий коммунист!» – признавался своим друзьям в шестидесятые годы прошлого столетия известный рязанский краевед и писатель Дмитрий Акимович Коновалов.

К слову, коммунист Радимов украдкой посещал церковные службы в тех местах, где его никто не смог бы опознать. Павел Александрович оказывал и моральную, и материальную помощь незнакомым ему людям, не открывая при этом своего имени. Был он простым и добрым вовсе не потому, что того требовали религиозные догмы. В этом выражалась его внутренняя потребность. Поведение коммунистов, соблюдающих церковные заповеди, кажется сейчас странным. Но такие люди встречались.

Как и всем в то время, Павлу Александровичу, конечно же, в какой-то степени волей-неволей приходилось обуздывать себя в идейном отношении, направляя вектор творчества в угоду конъюнктуре. Но при этом его выставки массово посещались без какого-либо вмешательства властей.

«К людям пошли мои картины, в народ!» – добродушно усмехался художник, когда его лучшие этюды бесследно пропадали после выставок.

И не требовал, как сейчас у нас это принято в подобных случаях, компенсации за моральный и материальный ущерб. Хотя при своей новой должности председателя ассоциации революционных художников (в неё в 1922-1924 годах вошла часть передвижников), он, несомненно, получил бы деньги за украденные картины, если бы только сообщил о случившемся партийным начальникам. Но понимая, что при этом пострадают невинные люди, которые не смогли предотвратить кражу произведений искусства, Радимов поступить таким образом не мог. Совесть не позволяла.

Когда рязанский поэт М. взял и не отдал два всемирно известных этюда Радимова, он сам отнёсся к этому мерзкому случаю с полнейшим благодушием.

«Пусть приобщается к искусству, – утешал он убитую горем жену, – а я тебе ещё лучше картины напишу».

И такое отношение к своим работам было у живописца в то время, когда его картины экспонировались в Мюнхене, Венеции, Кёльне, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Токио!

До сих пор почти в каждом крупном музее России присутствуют картины рязанского «православного коммуниста».

Святой Никанор

Наибольшее влияние на формирование характера Радимова оказал его родной дед Никанор, служивший церковным дьячком.

«От него я набрался бодрости и смелости в делах», – признавался художник Дмитрию Коновалову незадолго до своей смерти.

Когда-то, ещё до Октябрьской революции, соседка в Ходяйнове попросила Павла подновить икону. Созданный юношей лик святого стал необыкновенно походить на лицо Никанора Радимова. И смотреть на это художество приходили все жители села.

Добрая память

Сейчас молодые поколения любителей живописи в большинстве своём о жизни Павла Радимова знают, мягко говоря, мало. Хранящиеся в запасниках Рязанского областного художественного музея работы этого талантливого человека, как сообщили мне краеведы, на всеобщее обозрение выставляются редко. И всё-таки живут ещё на Рязанщине люди, способные сказать о незаурядном земляке и его творчестве только добрые слова.

Автор – Евгений Данилин