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Пятница, 4 июня, 2021
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Жителя Спасского района оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Елена Лобанова
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay
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Жителю Спасского района выписали штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи установили, что 16 марта 2021 года пьяный обвиняемый был доставлен в отделение ГИБДД в Спасском районе. Там он предложил сотруднику полиции взятку 50 000 рублей за уничтожение составленного на него протокола. Сотрудник госавтоинспекции отказался от денег. 

Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Суд назначил ему штраф в размере 50 000 рублей.

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