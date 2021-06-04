Жителя Спасского района оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

- Advertisement -

Жителю Спасского района выписали штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи установили, что 16 марта 2021 года пьяный обвиняемый был доставлен в отделение ГИБДД в Спасском районе. Там он предложил сотруднику полиции взятку 50 000 рублей за уничтожение составленного на него протокола. Сотрудник госавтоинспекции отказался от денег.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Суд назначил ему штраф в размере 50 000 рублей.