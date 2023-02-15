Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Жителю Рыбного грозит лишение свободы за незаконное подключение к газовым сетям

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Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

В Рязанской области возбудили уголовное дело против жителя города Рыбное за неоднократное незаконное подключение к газовым сетям. Об этом сообщает Газпром межрегионгаз Рязань.

Абонента отключили от газоснабжения за долг, превышающий 100 тысяч рублей. Однако это не остановило злоумышленника, и он вновь неоднократно незаконно подключался к системе газопотребления.

Уголовное дело предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет или штраф в размере 80 тысяч рублей.

Заместитель гендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов напомнил, что самовольное подключение к газовым сетям категорически запрещено.

Роман Никонов: «Пытаясь обойти закон, граждане зачастую не задумываются, что несанкционированные подключения могут привести к тяжёлым последствиям»

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