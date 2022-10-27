Четверг, 27 октября, 2022
Татьяна Проводина

Жителям Сасовского района рассказали об уловках аферистов

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Полицейские и активисты добровольных народных дружин прошли по улицам населённых пунктов Сасовского района и раздали гражданам памятки с рекомендациями, как не стать жертвой дистанционных мошенников.

Профилактические памятки дружинники и сотрудники полиции также размещают на досках объявлений, возле банкоматов и в торговых точках.

В Управлении МВД по Рязанской области предупреждают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда по телефону не предлагают совершать финансовые операции, не пытаются выяснить персональные данные и реквизиты банковских карт граждан.

Ранее стало известно, что за сутки телефонные мошенники похитили у жителей Рязани свыше полумиллиона рублей. А в Рыбном задержали иностранца, ограбившего пенсионерку на 100 тысяч рублей.

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