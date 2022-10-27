Четверг, 27 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанцев предупреждают о телефонном мошенничестве

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Изображение от master1305 на Freepik

За сутки два жителя Рязани лишились свыше полумиллиона рублей из-за телефонных аферистов. К горожанам обратился врио начальника отдела МВД по Октябрьскому району Рязани подполковник полиции Алексей Киселёв.

По его словам, за минувшие сутки в Октябрьском районе Рязани жертвами мошенников стали двое граждан.

Алексей Киселёв: «Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда по телефону не предлагают совершать какие-либо финансовые операции, не пытаются выяснить персональные данные граждан и реквизиты банковских карт.

Чаще всего аферисты предлагают оформить онлайн кредит и перечислить средства на якобы «безопасный» счёт. В таких случаях нужно немедленно прервать разговор, — подчеркнул Алексей Киселёв.

Берегите себя и свои сбережения!

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