В Рыбном задержали иностранца, ограбившего пенсионерку на 100 тысяч рублей

Сотрудники Управления угрозыска УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из отдела МВД по Рыбновскому району задержали участника мошеннической схемы, похитившего у пожилой женщины 100 тысяч рублей. Подробности привели в УМВД по региону.

Оперативникам стало известно, что в Рыбновском районе неизвестные пытаются обмануть 81-летнюю местную жительницу. Пенсионерке с неизвестного номера позвонила женщина, представилась её дочерью и сбивчиво рассказала, что перебегала дорогу в неположенном месте, спровоцировав серьёзное ДТП.

Пожилая женщина засомневалась, поскольку голос звонившей не был похож на голос её дочери. Злоумышленница сказала, что сильно разбила губу. Она рассказала о серьёзных травмах пассажиров машины, сказав, что необходимо заплатить потерпевшим, чтобы против неё не возбуждали уголовное дело.

Далее телефонный разговор продолжил мужчина, который пытался надавить на пенсионерку, обещая освободить пешехода от уголовной ответственности. Пожилая женщина согласилась и уже через час передала незнакомцу, появившемуся на пороге её квартиры, все свои сбережения – сто тысяч рублей. Курьер, представившийся другом водителя автомобиля, попавшего в ДТП, был задержан полицией сразу после передачи денег.

Предварительно, 20-летний уроженец одной из стран Средней Азии жил в столице и получил первое задание от кураторов – проехать по названным адресам в Рязанской области и забрать деньги. Молодой человек приехал в Рыбное на такси и получил 100 тысяч рублей. В его планах было посещение ещё нескольких адресов обманутых людей, но оперативники не допустили этого.

Следователи возбудили против иностранца уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемому грозит до 5 лет заключения.

В Управлении МВД по Рязанской области призывают граждан не верить звонящим с незнакомых номеров и уделить внимание своим близким, особенно пожилого возраста, которые склонны доверять мошенникам.

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