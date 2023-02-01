Жителям Рязанской области предложат свыше 250 вакансий

В Рязани 2 февраля состоится ярмарка вакансий с целью трудоустройства в инвестиционные предприятия Рязанской области.

Мероприятие организовано в рамках межведомственного проекта «Кадры для инвестора», координатором которого является «Корпорация развития Рязанской области».

Участниками ярмарки вакансий станут организации, реализующие инвестпроекты в Рязани и районах области – «СтальСтройТехнологии», «ЭРА», «Бервел», «ОктафармаФармимекс», «Ника», «Доширак», «Пласт Профи» и «Квадр».

Соискателям предложат больше 250 различных вакансий. В частности, на предприятия требуются инженерно-технические кадры – механики, инженеры, а также рабочие специалисты – комплектовщики, сварщики, слесари, операторы технологических линий и маляры.

Ярмарка вакансий пройдёт 2 февраля в 10 часов на площадке Центра занятости населения Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52.

Возрастное ограничение 16+