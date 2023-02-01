Жителям Рязанской области предложат свыше 250 вакансий

В Рязани 2 февраля состоится ярмарка вакансий с целью трудоустройства в инвестиционные предприятия Рязанской области.
Мероприятие организовано в рамках межведомственного проекта «Кадры для инвестора», координатором которого является «Корпорация развития Рязанской области».
Участниками ярмарки вакансий станут организации, реализующие инвестпроекты в Рязани и районах области – «СтальСтройТехнологии», «ЭРА», «Бервел», «ОктафармаФармимекс», «Ника», «Доширак», «Пласт Профи» и «Квадр».
Соискателям предложат больше 250 различных вакансий. В частности, на предприятия требуются инженерно-технические кадры – механики, инженеры, а также рабочие специалисты – комплектовщики, сварщики, слесари, операторы технологических линий и маляры.
Ярмарка вакансий пройдёт 2 февраля в 10 часов на площадке Центра занятости населения Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52.
Возрастное ограничение 16+
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