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Жителя Рыбновского района обвиняют в убийстве матери

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People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
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Житель Рыбновского района 1994 года рождения обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

24 сентября мужчина, будучи пьяным, в ходе бытового конфликта жестоко избил свою мать. Женщина скончалась на месте происшествия.

Установлено, что ранее обвиняемый уже неоднократно поднимал руку на свою семью.

Преступление было раскрыто следственно-оперативным путем. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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