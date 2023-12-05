Жителя Рыбновского района обвиняют в убийстве матери

Житель Рыбновского района 1994 года рождения обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

24 сентября мужчина, будучи пьяным, в ходе бытового конфликта жестоко избил свою мать. Женщина скончалась на месте происшествия.

Установлено, что ранее обвиняемый уже неоднократно поднимал руку на свою семью.

Преступление было раскрыто следственно-оперативным путем. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.