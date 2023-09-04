Жителя Рязанского района будут судить за покушение на убийство, разбой и кражу

Житель Рязанского района 1985 года рождения предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство, разбое и краже, сообщает региональный следственный комитет.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года в селе Дашки-2 пьяный мужчина украл у знакомого автомобиль и поехал на нем в соседний населенный пункт. По дороге обвиняемый не справился с управлением и бросил застрявшую машину на обочине у деревни Чичкино.

Мужчина нашел ближайший дом и попросил хозяина отвезти его обратно, солгав, что автомобиль самого обвиняемого сломался. По пути в село Дашки-2 мужчина напал на водителя и нанес ему несколько ножевых ранений. Потерпевший оказал сопротивление, покинул машину и обратиться за медицинской помощью. Обвиняемый скрылся на его автомобиле.

Дело в отношении рязанца передано в суд для рассмотрения. Мужчину буду судить сразу по трем статьям УК РФ: покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и кража (п. «в.» ч. 3 ст. 158 УК РФ).