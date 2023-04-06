Жителя Клепиковского района будут судить за покушение на дачу взятки полицейскому

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Обвиняемым проходит житель Клепиковского района 1981 года рождения.

Как установили следователи, в январе 2023 года подозреваемый под действием наркотиков и без водительских прав ездил по городу Спас-Клепики, пока его не задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В служебном кабинете полиции мужчина попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за административное правонарушение. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, поэтому преступление не было доведено до конца.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

В Следственном управлении напомнили, что попытка дачи взятки – уголовно наказуемое деяние. Коррупционные преступления относятся к категории социально опасных преступлений и строго караются законом.

Так, за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы.