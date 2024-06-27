Жителя Касимовского района будут судить за попытку подкупить полицейских

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Следствие установило, что 10 июня 2024 года обвиняемый попытался дать двум сотрудникам полиции взятки в размере 20 и 30 тысяч рублей, чтобы избежать привлечения к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Преступление не было доведено до конца, так как полицейские отказались от получения взятки.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением.