Жителя Касимова, подозреваемого в убийстве знакомого, арестовали

41-летний житель Касимова, которого подозревают в убийстве местного жителя, заключён под стражу.

Об аресте касимовца, который, по версии следствия, зарезал знакомого из-за женщины, 30 августа сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

По данным следователей, конфликт между двумя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения произошёл 27 августа. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений.

Накануне сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве жителя Касимова.