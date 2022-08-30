Вторник, 30 августа, 2022
Татьяна Проводина

Жителя Касимова, подозреваемого в убийстве знакомого, арестовали

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

41-летний житель Касимова, которого подозревают в убийстве местного жителя, заключён под стражу.

Об аресте касимовца, который, по версии следствия, зарезал знакомого из-за женщины, 30 августа сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

По данным следователей, конфликт между двумя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения произошёл 27 августа. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений.

Накануне сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве жителя Касимова.

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