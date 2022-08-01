Жители Шилово возмутились проведением шумного концерта возле больницы и жилого района.

В райцентре Шилово корпоратив провела компания «Рельеф Центр», пригласив Диму Билана и спикера областной думы Аркадия Фомина. Для этого мероприятия закрыли доступ шиловцев в общественное пространство, а музыка на полную мощность гремела под окнами больницы и жилого района. Об этом сообщает Telegram канал Типичная Рязань.

Жители Шилово пишут, что можно было организовать корпоратив в другом месте, подальше от жилых домов.