Жители Ряжска обратились к Путину из-за строительства платного путепровода

Жители города Ряжск Рязанской области собрали более 1,5 тыс подписей против закрытия Ж/Д переездов 312 и 314 км и направили их президенту Путину, сообщается в группе «Реальный Ряжск» Вконтакте.

В посте говорится, что подписи были собраны в ответ на отказ в проведении митинга, на котором жители Ряжска планировали обсудить строительство платного путепровода.

Копии подписных листов направили, помимо президента, депутату Госдумы Андрею Макарову и депутатам Ряжской районной Думы.

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Кроме того, властям направили обращения с просьбой оказать помощь в сохранении Ж/Д переездов и в восстановлении разрушенного участка региональной дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.