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Пятница, 16 апреля, 2021
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Жители одного из районов Рязани попали в дорожный плен

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Чтобы выехать в центр города и вернуться домой после работы, они вынуждены совершать неоправданные маневры

Поселок Борки расположен в стороне от Северной окружной. Жители ближних к ней кварталов сегодня, чтобы попасть в город, вынуждены огибать добрые шесть километров, простояв в пробках на двух светофорах. Есть еще вариант: не разворачиваясь обратно на окружную, преодолеть путь через Московское шоссе. Из Канищево в Борки также попасть стало сложнее. Эти серьезные неудобства начались после ограничения движения на пересечении районной магистрали с окружной дорогой.

Раньше на довольно широкой развилке между двумя автозаправочными станциями был возможен поворот из Борок в сторону центра города, равно как и обратно. В 2016 году здесь установили парапет, мотивируя это решение снижением количества ДТП. Но, как видно по помятому сегодня ограждению, избежать транспортных происшествий оно не помогло. А трудностей по перемещению, для живущих и работающих в этом районе Рязани, значительно прибавилось.

По бездорожью

Чтобы досконально разобраться в необходимости внесения изменений в дорожную сеть вышеуказанного участка Северной окружной, сажусь в автомобиль. Въехать в Борки со стороны улицы Солнечная труда не составляет: по развязке мимо супермаркета «Лента» и железнодорожный переезд. Этим же путем в город выезжают жители ближних районов поселка с этой стороны. Далее, внутри Борок, перемещение, как на автомобиле, так и пешим ходом заслуживает художественного описания.

По мере продвижения в жилые кварталы дорожное покрытие начинает все чаще и все больше исчезать под десятками сантиметров тающего снега и осадков. На минивэне или внедорожнике, в принципе, добраться можно. Общественный автобус тоже пройдет. О пешеходах беспокоиться не приходится: они изворотливые, привыкшие к бездорожью в этих местах. Завидя встречный автомобиль, по привычке жмутся к заборам домов. Если дорога свободна и на ногах резиновая обувь – можно рискнуть и по воде. К этой же мере придется прибегнуть в месте, где забор опасно навис над дорогой, в готовности вот-вот рухнуть.

Подобную картину мне довелось наблюдать: навстречу с занятий возвращались школьники. Они ловко запрыгнули на пока еще заледенелую кочку, примыкающую к высокому ограждению одного из домов. В различных эквилибристических позах пришлось им подождать, пока на узкой колее, покрытой талыми водами, разъедутся две машины. Для опытного водителя такая задача не составит труда: сдать назад, заехать в тупик, пропустить встречку и продолжить путь, не задев пешеходов. К слову, этим путем активно пользуются осведомленные рязанцы, если требуется объехать затор на Северной окружной. Смельчаков отсутствие дорожного покрытия на поселковой дороге не пугает.

Но ширину проезда в поселке уже не увеличить. А качество дорог там – вопрос благоустройства. К тому же, на правительственном часе в Областной Думе 31 марта говорили о том, что из областного бюджета для Рязани выделили дополнительно 27 миллионов рублей. На эти деньги планируют отремонтировать среди прочих дорог три участка в Борках. А мы пока вернемся к дорожной развилке.

Курс – на разворот

Выезжая со стороны районов №№ 3,4,5,12 и «Новые Борки», попадаю на ту самую развилку. Задача – попасть в центр Рязани. Приходится двигаться в противоположном направлении в поисках разворота. Два светофора до района Канищево и дальше – в сторону улицы Бирюзова. Только там появляется долгожданная возможность развернуться, воспользовавшись грунтовым поворотом в гаражный кооператив. И то, если повезет и не начнется поток встречных машин.

Возвращаюсь обратно. До поворота из Борок, с которого начался путь, 6,3 км и все те же два светофора. Говорят, лет десять назад здесь подумывали над строительством развязки в виде эллипса. В итоге посчитали, что дорого и оставили все как есть. А через несколько лет вовсе запретили поворот, посчитав его опасным, перепутав с другим поворотом. Но и сегодня у этого вопроса есть решение. Не одно – целых шесть!

Ассортимент готовых решений

Итак, предложение первое. Самое бюджетное, но заведомо неприемлемое. Убрать парапет. Таким образом, как и прежде, поворот в этом месте будет возможен, но аварийность возрастет.

Предложение второе. Просто добавить полосы разгона и съезда. Но этот способ вряд ли будет абсолютно безопасным, учитывая скорость передвижения по окружной. Потребуется грамотная установка дорожных знаков особого предписания и, возможно, дополнительное освещение этого участка.

Предложение третье. Поставить светофор с пешеходным переходом. Таким образом, проблема перемещения будет решена и для водителей, и для пешеходов. А еще регулируемый пешеходный переход окажется, кстати, для любителей отдыха на первом карьере.

Предложение четвертое. Поставить smart-светофор, что уменьшит риск возникновения автомобильных заторов. Регулировщик будет срабатывать при скоплении двух-трех машин. Понять, насколько это будет оправдано, можно предварительно проанализировав движение на участке.

Предложение пятое. Построить-таки эллиптическую развязку. Но это, пожалуй, самый дорогостоящий вариант, который неэффективен в плане финансовых вложений.

Наконец, предложение шестое, самое современное. Установить smart-светофор, разрешающий поворот с крайней правой полосы. Этот способ представляется самым безопасным. Его уже активно используют в крупных регионах и, в частности, в Москве.

В любом случае, установка светофора решит сразу несколько проблем:

— за счет возможности поворота упростит транспортное сообщение;

— обеспечит безопасный переход борковчан к месту проживания и отдыхающих на первый карьер – место отдыха многих рязанцев;

— обеспечит возможность размещения дополнительной остановки общественного транспорта.

Местные жители уже обращались в 2016 году в администрацию Рязани, ГИБДД, общественные организации с просьбой решения этого вопроса. Пока они так и остались не услышанными. Но надеются, что новые руководители ведомств откликнутся на их многолетние чаяния. Ведь улучшение качества жизни населения возможно, только если действовать сообща.

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