Жителей Рязанского региона призвали к осторожности 1 января в связи с погодными условиями

В первый день 2023 года на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд и налипание мокрого снега. Об этом со ссылкой на синоптиков Рязанского гидрометцентра предупреждает региональный главк МЧС.

Ветер усилится порывами от 12 до 17 м/с, на дорогах гололедица, местами сильная, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе проезжей части, водителей – снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, а также отказаться от лишних манёвров. Следует помнить, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Метеопредупреждение действует в Рязанском регионе до конца суток.