Воскресенье, 1 января, 2023
Татьяна Проводина

Жителей Рязанского региона призвали к осторожности 1 января в связи с погодными условиями

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В первый день 2023 года на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд и налипание мокрого снега. Об этом со ссылкой на синоптиков Рязанского гидрометцентра предупреждает региональный главк МЧС.

Ветер усилится порывами от 12 до 17 м/с, на дорогах гололедица, местами сильная, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе проезжей части, водителей – снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, а также отказаться от лишних манёвров. Следует помнить, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Метеопредупреждение действует в Рязанском регионе до конца суток.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/