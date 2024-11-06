«Теплосети» Рязани предупредили жителей о проверке счётчиков горячей воды

Сотрудники МУП «РМПТС» предупредили жителей Рязани о планирующихся в ноябре проверках счётчиков горячего водоснабжения. Пост опубликовала официальная страница предприятия ВКонтакте.

В основном проверки запланированы в центральной части города на улицах Грибоедова, Либкнехта, Затинной.

Сотрудники проверят целостность счётчиков, плотность прилегания стекла индикатора, наличие и работу пломб, а также правильность показаний счётчиков. Кроме того, проверяются сроки работы приборов учёта.

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