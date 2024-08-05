Понедельник, 5 августа, 2024

Житель Тюменской области вернет более полумиллиона рублей за подписанный контракт для участия в СВО

Автор: 7info7

Опубликовано

Житель Тюменской области обязан вернуть почти 600 тысяч рублей, которые ему выплатили в качестве единовременного пособия при заключении контракта на службу в зоне СВО. Об этом сообщили URA.RU.

Мужчина не смог отправиться на службу из-за проблем с психическим здоровьем, в связи с чем контракт был признан недействительным.

«Управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска к Евгению С. В марте мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы. Ему перечислили 600 000 рублей — единовременную выплату. Однако спустя четыре дня поступили сведения о признании контракта недействительным, в силу принудительного лечения мужчины в психоневрологическом диспансере», — рассказали в суде.

Суд постановил, что полученные мужчиной деньги являются неосновательным обогащением, и обязал его вернуть всю сумму. На данный момент мужчина вернул лишь незначительную часть денег (чуть более 2000 рублей). Судебные приставы будут заниматься взысканием оставшейся суммы.

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