Житель Тюменской области вернет более полумиллиона рублей за подписанный контракт для участия в СВО

Житель Тюменской области обязан вернуть почти 600 тысяч рублей, которые ему выплатили в качестве единовременного пособия при заключении контракта на службу в зоне СВО. Об этом сообщили URA.RU.
Мужчина не смог отправиться на службу из-за проблем с психическим здоровьем, в связи с чем контракт был признан недействительным.
Суд постановил, что полученные мужчиной деньги являются неосновательным обогащением, и обязал его вернуть всю сумму. На данный момент мужчина вернул лишь незначительную часть денег (чуть более 2000 рублей). Судебные приставы будут заниматься взысканием оставшейся суммы.