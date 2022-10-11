Житель Шацка обманул пенсионера, украв у него душевую кабину

Сотрудники межмуниципального отдела МВД Шацкий задержали подозреваемого в мошенничестве, от которого пострадал 72-летний пенсионер. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Житель села Чёрная Слобода рассказал полиции, что недавно мужчина купил у него душевую кабину, но деньги не отдал и не выходит на связь. Пенсионер продал душевую кабину приятелю сына. Малознакомый мужчина, которого заявитель лишь пару раз видел в компании с сыном, предложил приобрести у пенсионера душевую кабину. Оборудование новое, его ещё не подключили, так что хозяин дома согласился на предложение. Покупатель пообещал 12 тысяч рублей, вывез оборудование и пообещал вернуться с деньгами.

Через пару дней после сделки пенсионер, не получив обещанных денег, стал звонить покупателю, но телефон того был отключен. С тех пор мужчина не выходил на связь.

Правоохранители нашли сына пострадавшего. Выяснилось, что покупателя душевой кабины он сам видел только несколько раз и знает о нём немного. Известно, что подозреваемый проживает в Шацке.

В ходе опроса жителей Шацка полицейские установили возможную причастность к мошенничеству 35-летнего местного жителя. Ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции и был судим за кражу. Подозреваемый злоупотребляет алкоголем и скрывается от полиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили адреса, где может скрываться злоумышленник. Там организовали пункты скрытого наблюдения. На одном из них нашли и задержали подозреваемого.

По предварительным данным, злоумышленник случайно в разговоре с малознакомым приятелем узнал, что отец этого парня хочет продать душевую кабину – новую, ещё не установленную. Подозреваемый предложил сделку, деньги пообещал отдать «чуть позже». Забрав оборудование, мошенник тут же продал его вдвое дешевле и потратил деньги на алкоголь.

Следственное подразделение МО МВД Шацкий возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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