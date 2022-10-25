Житель села в Кораблинском районе хранил дома больше 1,3 кг конопли

В доме жителя села Пехлец Кораблинского района полицейские нашли марихуану и коноплю. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из МО МВД Кораблинский провели с санкции суда обыск по месту проживания 28-летнего жителя села Пехлец. Обследование прошло в рамках операции «Мак-2022».

Подозреваемый ранее был судим за нарушение ПДД и эксплуатации ТС и кражу и был склонен к употреблению наркотиков. В доме мужчины обнаружили 403 грамма марихуаны и 1 килограмм 345 граммов сырья для изготовления наркотика.

Следователь МО МВД Кораблинский возбудил против злоумышленника уголовное дело по статье о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Санкция предусматривает максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

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