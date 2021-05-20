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Четверг, 20 мая, 2021
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Житель Сасовского района отправили в колонию за долги по алиментам

7info7
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За долги по алиментам житель Сасовского района отправится в колонию, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

Мужчина накопил долг по алиментам почти 700 тыс. руб. Его неоднократно привлекали к административной ответственности, однако это не побудило его выплачивать средства на содержание 13-летней дочери.

На сасовца завели уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев. Наказание нерадивый родитель будет отбывать в колонии строго режима.

Приговор вступил в законную силу.

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