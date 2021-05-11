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Вторник, 11 мая, 2021
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Житель рязанского посёлка задержан за убийство односельчанина

7info
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В Сараях 37-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Труп 57-летнего мужчины с колото-резаной раной в области груди был обнаружен в одном из домов на улице Кирова в посёлке Сараи 8 мая. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, преступление было совершено 7 мая. Во время распития спиртного между мужчинами случился конфликт, подозреваемый нанёс оппоненту несколько ножевых ударов. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.  

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о помещении его под стражу. По делу назначены экспертизы. 

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