Житель Рязанской области задержан за попытку убийства сожительницы молотком

На жителя Ухоловского района, 1958 года рождения завели уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, ссора между нетрезвыми сожителями произошла на почве ревности. Во время выяснения отношений мужчина начал бить женщину по голове стеклянной пепельницей, а затем молотком.

Пострадавшая смогла сбежать из квартиры и обратиться за помощью. Сейчас жизни женщины ничто не угрожает.

Расследование уголовного дела продолжается.